Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter
Red 11:56
Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter
L'Accademia Olearia di Alghero ottiene un nuovo importante riconoscimento nel panorama dell'agroalimentare italiano: ben otto dei suoi prodotti sono stati selezionati e premiati con il prestigioso WineHunter Award 2025, sigillo di qualità che da oltre trent'anni certifica le eccellenze nei settori wine, food, spirits & beer
Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter

ALGHERO - Le Aziende della famiglia Fois di Alghero fanno incetta di premi al WineHunter 2025
L’Accademia Olearia di Alghero ottiene un nuovo importante riconoscimento nel panorama dell’agroalimentare italiano: ben otto dei suoi prodotti sono stati selezionati e premiati con il prestigioso WineHunter Award 2025, sigillo di qualità che da oltre trent’anni certifica le eccellenze nei settori wine, food, spirits & beer. Il premio, conferito dalle commissioni ufficiali del The WineHunter sotto la guida di Helmuth Köcher, rappresenta una vera “garanzia di valore” per i prodotti che si distinguono per qualità, autenticità e innovazione. Oltre al prestigio intrinseco, il WineHunter Award rappresenta anche una porta d’accesso ai principali eventi della rete WineHunter, tra cui il rinomato Merano WineFestival, in programma dal 7 all’11 novembre 2025. Un’opportunità strategica per incontrare operatori del settore, buyer internazionali e stampa specializzata.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – dichiarano i fratelli Alessandro e Antonello Fois, titolari dell’Accademia Olearia – È il frutto del nostro costante lavoro orientato alla qualità, al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione della nostra identità territoriale. La Sardegna è ormai un autorevole esponente qualitativo nel panorama mondiale dell’olio extravergine, e noi siamo fieri di confermarlo con le nostre produzioni. Questo premio è un’ulteriore conferma del potenziale della nostra isola e della forza della nostra filiera agroalimentare». Quello ottenuto dall’Accademia Olearia è solo l’ultimo di una lunga serie di premi nazionali e internazionali che confermano l’eccellenza della filiera produttiva sarda. L’azienda di Alghero continua a distinguersi per la capacità di coniugare tradizione agricola, innovazione tecnologica e cura del prodotto, portando la Sardegna sui mercati di qualità in Italia e nel mondo.
