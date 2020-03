Red 11:27 Libri: Giampaolo Cassitta ad Alghero Domenica sera, la libreria Il Labirinto presenta l´ultimo libro di Cassitta. In compagnia di Gemma Maurizi e Rosa Accardo, l´autore presenterà fronte libreria il proprio nuovo libro edito da qualche giorno dall´editore Arkadia “Domani è un altro giorno”







Una storia di amore vero, puro, consolante ed antico. Un lungo abbraccio tra musica, film e praterie di solitudini. Un libro sulla storia di una donna, per una donna; una donna e le sue passioni. Storia di genitori e figli, la forza di una donna, la passione di una madre. Un affiorare di ricordi che rimandano ad un padre morto troppo giovane, la cui scomparsa rende una famiglia orfana e silenziosa.



I “superstiti” trascorrono le giornate in una quotidianità liquida, fatta di piccoli e grandi momenti vissuti con sobrietà, a volte con distacco, in una visione onirica dell'esistenza che fluisce lentamente. E, con l'infittirsi delle memorie, ecco emergere una madre che sa di dover combattere per poter assicurare ai propri figli un'esistenza degna di questo nome. Una donna coraggiosa, amante della musica e degli spettacoli televisivi, risoluta a coronare il sogno di acquistare, nell'anno in cui l'uomo sbarca sulla Luna, la sua Fiat 500. In queste pagine, dense di emozioni, il lettore ripercorre, attraverso le reminiscenze di un figlio e i silenzi di una madre, che poi scoprirà di essere affetta dal morbo di Alzheimer, un'autentica storia di amore famigliare. Domani è un altro giorno è come un dolce canto, solitario, in cui ognuno di noi può ritrovarsi. Un romanzo che parla di sentimenti veri, puri, consolanti, antichi. Un lungo abbraccio tra genitori e figli che si snoda tra parole, musiche, film, avvenimenti e praterie di solitudini.



