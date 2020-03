Cor 11:53 Alghero, PdS: moratoria per la tassa di soggiorno Gavino Tanchis (Partito dei Sardi Alghero) detta l´agenda politico-finanziaria ad un´Amministrazione in ritardo su molti fronti. Uno di questi è il bilancio di previsione, ancora lontano dall´essere approvato: servono misure straordinarie atte a mitigare gli effetti negativi che si abbatteranno sul comparto economico cittadino







«E’ risaputo che Alghero fonda gran parte della sua pace sociale sui flussi turistici e non c’è albergatore in città che in questi giorni non stia ricevendo delle disdette. Dinanzi a questa evidenza - precisa il segretario cittadino del Partito dei Sardi - occorre che la politica eserciti il ruolo che gli compete, ossia intervenga con urgenti politiche di bilancio capaci di tenere in vita le aziende e in piedi i redditi e l’occupazione. Occorre, pertanto, intervenire immediatamente sul bilancio di previsione adottando misure straordinarie atte a coprire i mancati ricavi di una stagione turistica alle porte, di conseguenza misure come la moratoria della imposta di soggiorno per tutto il 2020, la modifica del PEF (con la riduzione sostanziale delle tariffe per le attività non domestiche) e dei costi per il suolo pubblico, potrebbero sicuramente compensare le perdite di un comparto già in sofferenza».



«Con un intervento di tale portata l’Amministrazione riuscirebbe finalmente a riscattarsi politicamente e uscire dal letargo in cui si è calata sin dagli inizi del mandato. Tra l’altro, l’intervento che il Partito dei Sardi sollecita non dovrebbe trovare difficoltà ad esser accolto in quanto in piena sintonia con gli obiettivi programmatici trasfusi nel programma elettorale che ha visto la coalizione di cdx/sardista vincere la recente competizione elettorale» conclude Gavino Tanchis.



