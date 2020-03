Cor 18:00 Subito l´esenzione Irap per le imprese E´ quanto chiede ufficialmente il gruppo del Partito democratico in Regione al Governatore Christian Solinas. «E´ un beneficio questo che consentirà alle imprese di fronteggiare l’ulteriore e più preoccupante periodo di crisi al quale stiamo andando incontro»



Commenti CAGLIARI - «In questo particolare momento di grande emergenza è nostro dovere, e non solo istituzionale, attivare tutte quelle misure necessarie per aiutare l’economia dell’isola in tutti i suoi settori». Lo sottolinea il gruppo del Partito democratico in Regione, che chiede una prima ed urgente misura da attivare, per cercare di arginare il più possibile il crollo dell’economia: sostenere le imprese che hanno sede legale, amministrativa ed operativa in Sardegna, con l’esenzione dell’IRAP per il 2020. «E' un beneficio questo che consentirà alle imprese di fronteggiare l’ulteriore e più preoccupante periodo di crisi al quale stiamo andando incontro».