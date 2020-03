Cor 13:30 Parco Tarragona chiuso: manutenzioni Si corre ai ripari ad Alghero. A causa dei lavori in corso d´opera, resi difficoltosi dalla pioggia, l´ufficio Manutenzioni del Comune ha provveduto a chiudere il Parco fino alle ore 12 di sabato



Nella foto: le condizioni in cui versano le ringhiere del parco Tarragona ad Alghero Commenti ALGHERO - «A causa dei lavori in corso d'opera nel Parco Tarragona, resi difficoltosi dalla pioggia di queste ore, l'ufficio Manutenzioni del Comune ha provveduto a chiudere il Parco fino alle 12,00 di domani. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza collegati all'esecuzione delle opere di manutenzione». E' la comunicazione dell'Amministrazione comunale di Alghero che ha deciso di correre ai ripari ed intervenire nella riqualificazione del parco, negli ultimi tempi totalmente abbandonato e degradato come denunciato più volte dal GUARDA LE IMMAGINI ].Nella foto: le condizioni in cui versano le ringhiere del parco Tarragona ad Alghero