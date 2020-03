Cor 22:04 Alghero, calamità 2018: riapertura domande Calamità naturale, riapertura termini per la presentazione delle istanze, scadenza al 31 marzo 2020. Lo ha deciso la Giunta regionale con la delibera del 26 febbraio 2020







Le domande possono essere presentate con riferimento ai seguenti eventi per i quali il Comune ha deliberato lo stato di calamità naturale: Deliberazioni di Giunta Comunale nn° 452 del 29/10/2018 e 160 del 10/05/2019.- “Richiesta riconoscimentostato di calamità naturale per danni da maltempo nel territorio del Comune di Alghero”. Le domande possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o presentate presso gli uffici protocollo siti in via Cagliari n°2, entro il 31 marzo 2020. Le domande presentate oltre i termini di scadenza del primo Avviso (10 febbraio 2020) sono valide e non devono essere ripresentate. Commenti CAGLIARI - Con Delibera di Giunta regionale n. 7/11 del 26.02.2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo fissando la nuova scadenza alla data del 31 marzo 2020. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico.Nelle suddette DGR n.ri 52/43 del 23.12.2019 e 7/11 del 26.02.2020 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è allegata la documentazione necessaria per presentare domanda. Tale documentazione è scaricabile dal sito della Regione Sardegna ed è disponibile presso gli uffici del Servizio Protezione Civile siti in via Mazzini 184.Le domande possono essere presentate con riferimento ai seguenti eventi per i quali il Comune ha deliberato lo stato di calamità naturale: Deliberazioni di Giunta Comunale nn° 452 del 29/10/2018 e 160 del 10/05/2019.- “Richiesta riconoscimentostato di calamità naturale per danni da maltempo nel territorio del Comune di Alghero”. Le domande possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o presentate presso gli uffici protocollo siti in via Cagliari n°2, entro il 31 marzo 2020. Le domande presentate oltre i termini di scadenza del primo Avviso (10 febbraio 2020) sono valide e non devono essere ripresentate.