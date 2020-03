Cor 8:51 CoronaVirus, primo caso a Olbia Salgono a 15 i casi di contagio in Sardegna. Sei soltanto nelle ultime ore. Primo caso a Olbia: il paziente è ricoverato in ospedale



Commenti OLBIA - E' una vera e propria impennata di contagi quella registrata nelle ultime ore in Sardegna. Salgono a 15 i casi di contagio. Gli ultimi due sono quelli di un paziente a Olbia, attualmente ricoverato in ospedale, e un altro uomo a Nuoro - asintomatico - per il quale non è stato necessario il ricovero. Per tutti i nuovi casi è scattata la stretta sorveglianza. Tutti i casi sarebbero comunque riconducibili alla penisola. Importante, ricorda l'Unità di crisi, è tenere idonei comportamenti individuali «per l'abbattimento della circolazione del virus», si raccomanda «l'auto-isolamento, per almeno 14 giorni, a chiunque abbia il sospetto di essere entrato in stretto contatto con persone risultate positive». In questi casi bisogna telefonare - dalle 8 alle 20 - al numero verde 800311377.