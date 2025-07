S.A. 18:37 Barbagia in Blu: festival letteratura d´inchiesta a Fonni Barbagia in Blu porterà nel paese montano alcune delle firme più autorevoli del giornalismo investigativo e della narrativa civile italiana. Appuntamenti dal 18 al 20 luglio



FONNI - Un nuovo spazio di parola, confronto e verità nasce nel cuore della Barbagia: Barbagia in Blu, il primo festival interamente dedicato alla letteratura d’inchiesta in Sardegna, si svolgerà a Fonni dal 18 al 20 luglio 2025. Ideato e realizzato da Luca Zoccheddu con Altrove per il Comune di Fonni, Barbagia in Blu porterà nel paese montano alcune delle firme più autorevoli del giornalismo investigativo e della narrativa civile italiana. Venerdì 18 luglio, alle ore 19, il festival si apre con Pier Giorgio Pinna, che presenta Il caso Volpe 132 Libro bianco su un volo nero (Mediando, 2024), un’indagine documentata e coraggiosa sull'elicottero della Finanza inabissatosi al largo delle coste sarde in circostanze misteriose. Alle 20, spazio a Giacomo Di Girolamo con Una vita tranquilla. Latitanza e cattura, verità e misteri di Matteo Messina Denaro (Zolfo, 2024), che ricostruisce con precisione giornalistica gli ultimi trent’anni della latitanza del boss e i retroscena umano-criminali del suo arresto.



Chiude la serata, alle 21, la proiezione del documentario Il grano e la volpe, il docufilm indipendente realizzato da Francesco Deplano, Raffaele Manco e Vincenzo Guerrizio sull'importante vicenda del Volpe 132. Sabato 19 luglio, alle 19, sarà protagonista Francesca Zanni con Irrisolti. Dieci crimini italiani, vittime senza giustizia (Bompiani, 2025), un viaggio tra casi emblematici che ancora oggi chiedono risposte. Alle 20, Simona Zecchi racconta il suo lavoro di giornalista d'inchiesta freelance e presenta L’Inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini (Ponte alle Grazie), un libro‑inchiesta che continua a sollevare interrogativi su uno degli omicidi più inquietanti della storia culturale italiana. Alle 21, appuntamento con un autore capace di attraversare storia e letteratura: Miguel Gotor, con Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966–1982 (Einaudi, 2022). Alle 22, chiuderà la serata Domenico Iannacone con il suo monologo scenico "Inchiesta sulle Periferie Umane", basato sulle sue inchieste giornalistiche, racconto profondo e poetico delle fragilità sociali che abitano i margini del Paese.



Sempre in tema di Periferie Umane, domenica 20 luglio, alle 19, Alessandro Bertante presenterà E tutti danzarono (La nave di Teseo, 2025), un allucinato viaggio sotto forma di romanzo, fino al termine della notte. Alle 20, si terrà un dibattito pubblico sul caso Moby Prince, con la testimonianza di Luchino Chessa, dell'Associazione Familiari delle Vittime e nuove ricostruzioni sulla più grave tragedia della marina civile italiana. Alle 21 Simonetta Agnello Hornby, con il libro Con la giustizia in testa (Mondadori, 2025), evoca una riflessione civile sul tema della giustizia, una perfetta chiusura di un Festival che racconta la letteratura incentrata sulle inchieste. La sindaca Daniela Falconi dichiara: «Con Barbagia in Blu, Fonni apre le porte a un nuovo modo di parlare di verità, indagine e partecipazione civile. Vogliamo costruire un laboratorio permanente di pensiero critico, capace di ospitare le parole più coraggiose e urgenti del nostro tempo». L’Assessore alla Cultura Franco Duras aggiunge: «È un onore per noi ospitare la prima edizione di un festival così necessario .Il nostro impegno è fare in modo che Barbagia in Blu diventi un appuntamento fisso, radicato nella comunità e rivolto a chi non ha mai smesso di cercare risposte»