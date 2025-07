S.A. 18:46 Dal 20 luglio il Festival LiberEvento La manifestazione letteraria continua il suo viaggio culturale con una nuova settimana ricca di incontri letterari, concerti e momenti di approfondimento negli scenari più affascinanti e suggestivi del Sulcis-Iglesiente e non solo



CAGLIARI - Prosegue con grande successo ed un elevato numero di presenze la ricca programmazione della XIV edizione del Festival Culturale LiberEvento 2025, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga ETS, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna. La manifestazione letteraria continua il suo viaggio culturale con una nuova settimana ricca di incontri letterari, concerti e momenti di approfondimento negli scenari più affascinanti e suggestivi del Sulcis-Iglesiente e non solo. Sarà Beppe Severgnini, uno dei più autorevoli e amati giornalisti e scrittori italiani, il protagonista della serata speciale di LiberEvento 2025 in programma domenica 20 luglio in uno degli scenari più suggestivi della Sardegna: il Tempio di Antas a Fluminimaggiore.



Tra le maestose rovine del tempio romano incastonato nel cuore del Sulcis-Iglesiente, Severgnini presenterà in dialogo col giornalista e storico d’arte Marco Loi, “Socrate, Agata e il Futuro. L’arte di invecchiare con filosofia” (Rizzoli 2025). L’autore riflette sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando. “Le cose per cui verremo ricordati – scrive – non sono le cariche che abbiamo ricoperto e i successi che abbiamo ottenuto. Sono la generosità, la lealtà, la fantasia, l’ironia. La capacità di farsi le domande giuste”. Prima della presentazione sarà possibile effettuare la visita guidata al Tempio di Antas dalle ore 19.30.



Il 21 luglio invece, la carovana del festival farà tappa a Piscinas, nella suggestiva Villa Salazar, con un ospite di grande rilievo: Piero Marrazzo. Giornalista, scrittore ex politico e volto noto del panorama televisivo italiano, a partire dalle 21.30, in dialogo con Claudia Sanna, presenterà “Storia senza eroi” (Marsilio 2024). È il romanzo della vita di un uomo, se non fosse che la vita di ciascuno di noi non comincia il giorno della nascita, ma prima, e talvolta pure in un altro luogo. Piero Marazzo replicherà la sua presentazione incontrando il pubblico anche il 23 luglio alle 21.30, presso il Giardino Casa Baronale a Teulada e il 24 luglio (ore 22), presso la scenografica e prestigiosa Tonnara Su Pranu di Portoscuso. In quest’occasione, prima della presentazione del libro sarà possibile effettuare un’Escursione a Capo Altano a cura di Janas escursioni.



Martedì 22 luglio, LiberEvento ritorna per un nuovo appuntamento a Masainas. Presso la panoramica spiaggia di Is Solinas, alle ore 20.30, avrà luogo il concerto al Tramonto “Classic World Songs And Latin Jazz”, con Simona Capozucco (voce) e Maurizio di Fulvio (chitarra). Prima dello spettacolo musicale sarà possibile effettuare un’Escursione a Is Solinas a cura di Janas escursioni. Attività a pagamento. Gradito ritorno al Festival per Laura Sgrò con ben tre appuntamenti. L’avvocato sarà ospite dell’ Anfiteatro Parco Riola a Fluminimaggiore, il 24 luglio dove a partire dalle 21.30 presenterà la sua opera “Stupri Sacri” (Rizzoli 2025). L’avvocato, esperta in misteri vaticani, affronta in questo libro “un’indagine esplosiva che parte dalla testimonianza unica di alcune suore coraggiose: Gloria, Mirjam, Samuelle e molte altre sorelle che hanno denunciato sacerdoti, a volte loro padri spirituali. Vittime proprio di chi avrebbe dovuto proteggerle, coltivare e nutrire la loro vocazione”. La serata sarà moderata dalla giornalista Sara Vigorita.



La presentazione del libro sarà replicata il giorno dopo, venerdì 25 luglio a Sarroch, presso la scenografica Villa Siotto alle ore 20.40 (l’evento è realizzato in collaborazione con Mare e Miniere 2025) e sabato 26 sarà invece ospite a Teulada, presso la Casa Baronale alle 21.30. La terza settimana di eventi di Liberevento si chiuderà sabato 26 luglio alle 17.30 nei Giardini di Casa Scarpa a Villamassargia con lo youtuber, blogger e opinionista italiano, Alessandro Masala (SHY fondatore di Breaking Italy), accompagnato da Chiara Lai Sanna, (curatrice e coautrice), Alessio Cherchi (coautore), e Ingrid Costantino (illustratrice), che presenterà “2040. Venti Quaranta” (Mondadori 2025). I presenti saranno condotti in un viaggio con l’obiettivo di osservare il passato e il presente per chiedersi quali temi animeranno il futuro tra quindici anni, nel 2040. La serata sarà moderata da Andrea Melis.