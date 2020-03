«Immediate assunzioni di medici, infermieri e oss»

23:02 CoronaVirus, Conoci: «Momento impegnativo» «Rispettare strettamente le indicazioni del Governo e della Regione», dichiara il sindaco di Alghero, in continuo contatto con il Centro operativo comunale di Protezione civile, convocato nuovamente per domani mattina

17:00 CoronaVirus: Conoci esca dal letargo Il Partito dei sardi chiede al sindaco di Alghero di “uscire dal letargo” è gestire la situazione prendendo tutte le misure atte alla difesa della salute degli algheresi, così come fatto da diversi sindaci, compreso quello di Sassari Nanni Campus

16:03 Quarantena per chi arriva dalle zone rosse Quarantena per tutti coloro che arrivano in porti e aeroporti della Sardegna dalle zone rosse, obbligo di dichiarare il proprio domicilio alle autorità sanitarie, obbligo di rendersi sempre rintracciabili per qualunque controllo. Sono i contenuti essenziali dell´ordinanza emessa poco fa dal Presidente Solinas

6/3/2020 Covid-19, ospedale blindato a Sassari Con l´emergenza Covid-19 è fondamentale garantire la sicurezza all´interno delle strutture sanitarie, ai pazienti, agli operatori – sanitari e amministrativi – e agli utenti che, giornalmente, hanno accesso a ospedali e ambulatori specialistici dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. È questo l´obiettivo delle azioni intraprese dall´Aou che, in base al decreto ministeriale del 4 marzo (misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19), ha adottato una serie di disposizioni per gli ingressi nelle proprie strutture sanitarie

7/3/2020 Sale a 15 il numero dei contagiati in Sardegna Si registrano sette nuovi casi di contagio da coronavirus accertati dall’Unità di crisi regionale. Intanto tutti gli ospedali attuano severe misure di prevenzione a garanzia della tutela dei cittadini e degli operatori sanitari, tecnici e amministrativi

8:51 CoronaVirus, primo caso a Olbia Salgono a 15 i casi di contagio in Sardegna. Sei soltanto nelle ultime ore. Primo caso a Olbia: il paziente è ricoverato in ospedale

9:14 A Oristano un nuovo contagio Coronavirus, l´uomo è stato trasferito in ospedale a Sassari. Per tutti i nuovi casi è scattata la stretta sorveglianza. I casi sarebbero comunque riconducibili alla penisola

6/3/2020 Iglesias e Quartu, nuovi contagi in Sardegna Tre nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati riscontrati in una donna ad Iglesias e due cittadini di Quartu Sant'Elena. L´unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare i pazienti e le persone con le quali sono entrati in contatto. La conferma arriva dalla Regione

5/3/2020 A Nuoro due nuovi casi di CoronaVirus Si tratta di una ricercatrice e del suo fidanzato, entrambi residenti a Nuoro. Nei giorni scorsi la donna era presente a un congresso di agraria a Udine, dove è stato contagiato anche il docente cagliaritano

9:00 C´è il primo contagio a Nuoro E´ asintomatico, ninete ricovero per ora. Si tratta di un uomo e le sue conmdizioni non desterebbero preoccupazione. Impennata di contagi quella registrata nelle ultime ore in Sardegna. Salgono a 15 i casi di coronavirus

6/3/2020 Tamponi e mascherine: nuove forniture La Giunta Regionale è intervenuta per rispondere alle esigenze dei medici, che hanno rappresentato la difficoltà di reperire i dispositivi sul libero mercato

7/3/2020 Allarme coronavirus, FdI contro le opposizioni Fratelli d´Italia alimenta la polemica, Circolo Azione Alghero: «locali e posti letto dedicati contro il coronavirus. Sinistra irresponsabile e opportunista»

6/3/2020 CoronaVirus, turismo in allerta ad Alghero A Porta Terra riunite tutte le associazioni i cui bilanci derivano direttamente o indirettamente dal turismo per esaminare le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio

6/3/2020 CoronaVirus: le precauzioni dell´unità di crisi Coloro che ritengono di avere avuto un contatto stretto con persone risultate positive al coronavirus devono auto-isolarsi nel proprio domicilio o in altra sede, senza avere contatti con altre persone per almeno 14 giorni

6/3/2020 «Terapia intensiva, stop speculazioni» I capigruppo di maggioranza ad Alghero richiamano al senso di responsabilità dell´opposizione sull´emergenza coronavirus. «Il problema che si sta cercando di risolvere è tuttavia quello legato alla carenza di personale medico e sanitario in generale»

6/3/2020 CoronaVirus: sostegno a imprese e lavoratori «Nuovi provvedimenti - dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas - arriveranno nei prossimi giorni per sostenere le imprese e i lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto di questa situazione di incertezza globale»

6/3/2020 Contagiato un infettivologo di Cagliari Si tratta del quinto caso di coronavirus in Sardegna, altri due sardi non residenti nell´Isola sono ricoverati a Roma e Milano. Assisteva il 42enne ricoverato a metà febbraio di rientro da un soggiorno a Rimini