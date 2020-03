Red 0:17 Bimba di due mesi in pericolo di vita: volo Alghero-Torino Una bimba di appena due mesi, è stata trasferita dall´Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dov´era ricoverata, al Maria Vittoria di Torino, per ricevere cure specialistiche



ALGHERO – Oggi pomeriggio (lunedì), si è registrato un nuovo volo sanitario operato dall'Aeronautica italiana tra la Sardegna e la Penisola. Una bimba di appena due mesi, è stata trasferita dall'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dov'era ricoverata, al Maria Vittoria di Torino, per ricevere cure specialistiche.



La richiesta è partita dalla Prefettura di Sassari, che ha allertato la Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea. Un Falcon 900 del 31esimo Stormo di Ciampino è decollato verso Alghero per imbarcare la bimba, all'interno di una culla termica.



Da qui, il volo della speranza verso il Piemonte. Poi, la corsa in ambulanza verso il nuovo nosocomio.