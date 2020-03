Cor 22:20 Bordate a Trova: faccia sentire la sua voce Cortocircuito interno al Psd´Az Alghero: capogruppo pesantemente contestato: l’attacco gratuito nei confronti del segretario del PdS deteriora i rapporti con le forze politiche. «Se vuole rendere un servizio alla città faccia sentire la sia voce»







«Non ha, invece, motivazione alcuna l’attacco gratuito nei confronti del segretario del PdS, se non quella, forse, di generare confusione, incomprensibile ai più, che parrebbe solamente diretta a deteriore i rapporti tra le forze politiche. Se vuole rendere un servizio alla sua città ed esercitare in termini propositivi il ruolo nel quale è stato eletto, si impegni, il consigliere Trova a far sentire la sua voce proponendo soluzioni per i problemi della città» conclude Francesca Pischedda (nella foto). Commenti ALGHERO - Le bordate arrivano da una militante Sardista, Franca Pischedda. Quelle indirizzate al capogruppo algherese sono davvero pesanti. «Non si comprende perché il consigliere comunale Trova voglia alimentare, gratuitamente, polemiche prive di fondamento. Egli, con il suo “intervento” a sostegno del sindaco fa trasparire l’esistenza di un Psd'Az diverso da quello rappresentato dalla sezione “Anselmo Contu” di Alghero».«Egli - precisa - tesserato insieme agli altri settanta e più che costituiscono la detta sezione, interviene trascinando il partito di cui è, o dovrebbe essere espressione, in polemiche prive di pregio nei confronti di un partito della coalizione che, insieme agli altri sei, ha consentito la vittoria alle ultime elezioni amministrative. Se il consigliere Trova ha ritenuto di non condividere l’intervento del Partito dei Sardi [ LEGGI ] – volto a suggerire al sindaco di Alghero interventi più efficaci in merito al grave problema del “Coronavirus” – ben libero di farlo».«Non ha, invece, motivazione alcuna l’attacco gratuito nei confronti del segretario del PdS, se non quella, forse, di generare confusione, incomprensibile ai più, che parrebbe solamente diretta a deteriore i rapporti tra le forze politiche. Se vuole rendere un servizio alla sua città ed esercitare in termini propositivi il ruolo nel quale è stato eletto, si impegni, il consigliere Trova a far sentire la sua voce proponendo soluzioni per i problemi della città» conclude Francesca Pischedda ().