CoronaVirus nel Nuorese: controlli della Polizia



Commenti NUORO – Da lunedì, la Polizia di Stato ha predisposto servizi di controllo del territorio, finalizzati a riscontrare il rispetto delle misure disposte dalle recenti normative nazionali e regionali per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19. Pattuglie delle Volanti e della Polizia Stradale hanno controllato numerosi esercizi pubblici e persone in transito lungo le vie cittadine e della provincia, acquisendo le autocertificazioni da parte di coloro che hanno dichiarato di spostarsi in ragione di comprovate esigenze. Fino a questo momento, non sono state riscontrate irregolarità. I controlli proseguono incessantemente in tutto il territorio provinciale di Nuoro a tutela della salute pubblica.