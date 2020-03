Red 18:11 CoronaVirus, trasparenza donazioni: attivo il conto dedicato È attivo il conto corrente, intestato all’Azienda per la tutela della Salute all’Iban IT88B0101517203000070727420, che sarà utilizzato per raccogliere le donazioni spontanee a favore dei presidi sanitari dell’Isola impegnati nell’emergenza Covid-19







Nella foto: l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu Commenti CAGLIARI - È attivo il conto corrente, intestato all’Azienda per la tutela della Salute all’Iban IT88B0101517203000070727420, che sarà utilizzato per raccogliere le donazioni spontanee a favore dei presidi sanitari dell’Isola impegnati nell’emergenza Covid-19. «In questo momento difficile – dichiara l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – la Sardegna e i sardi, a tutti i livelli, dal mondo delle imprese ai privati cittadini, si dimostrano compatti e solidali».«Per rispondere alle tante iniziative di raccolta fondi, che in questi giorni si stanno moltiplicando per supportare l’attività straordinaria della sanità durante l’emergenza CoronaVirus, e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e indirizzare la beneficienza verso un canale ufficiale e sicuro, ho chiesto ad Ats di predisporre un conto corrente dedicato a questo scopo. La generosità e il buon cuore di chi vive nel nostro territorio ci rendono orgogliosi di essere sardi. Istituzioni e cittadini combattono fianco a fianco una battaglia che è di tutti», conclude l’esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu