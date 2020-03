Cor 15:00 Porti chiusi, Zedda: Subito risposte «Molte persone con problemi di salute mi hanno contattato e cerco di dare qualche consiglio. Per denunciare l´inadeguata gestione della vicenda Coronavirus in Sardegna attendo la fine di questi momenti difficili. Per ora niente polemiche»







Si provveda immediatamente a chiarire che coloro che hanno certificati o documenti che dimostrino un ricovero o un’esigenza di salute possano imbarcarsi - precisa Massimo Zedda - e si chiarisca immediatamente la modalità per richiedere la possibilità di partire, motivi di salute, di lavoro non rinviabili, cause di forza maggiore. Vengano immediatamente predisposte linee telefoniche, mail e supporti social dedicati. Commenti CAGLIARI - «Sono stati chiusi i porti e gli aeroporti, giusto, ma la Regione dia immediatamente indicazioni chiare e semplici. A distanza di ore dal decreto ministeriale non è stata ancora emanata un’ordinanza della Regione Sardegna che chiarisca chi e come possa partire, a seguito del provvedimento del Ministro dei trasporti che giustamente vieta l’imbarco dei “corona turisti” verso la Sardegna». Così Massimo Zedda, consigliere regionale dei Progressisti.«Tra le persone bloccate nei porti e negli aeroporti, in assenza di indicazioni precise, ci sono cittadine e cittadini che rientrano in Sardegna dopo una permanenza fuori dall’Isola per motivi sanitari e di salute. Domani altrettante dovranno partire, dirette verso gli ospedali della penisola, per cure oncologiche o di altro genere».Si provveda immediatamente a chiarire che coloro che hanno certificati o documenti che dimostrino un ricovero o un’esigenza di salute possano imbarcarsi - precisa Massimo Zedda - e si chiarisca immediatamente la modalità per richiedere la possibilità di partire, motivi di salute, di lavoro non rinviabili, cause di forza maggiore. Vengano immediatamente predisposte linee telefoniche, mail e supporti social dedicati.