Covid-19, Cagliari e Sassari primi due decessi

13/3/2020 Civile, medici e infermieri: isolamento e tampone L´uomo risultato positivo all´Ospedale Civile di Alghero era ricoverato da ieri nel reparto di Medicina generale dopo essere passato dal Pronto soccorso e dalla Radiologia

14:35 Covid-19, salgono a 78 i positivi in Sardegna. Registrati 26 nuovi casi al Santissima Annunziata Coronavirus: a Cagliari e Sassari primi due decessi Articolo aggiornato in tempo reale con l'evolversi dei contagi da CoronaVirus in Sardegna. I pazienti che ricevono cure ospedaliere sono 14 e 33 si trovano in isolamento domiciliare. Su 530 test effettuati 392 hanno dato esito negativo, per 91 l’accertamento è in corso

video 14/3/2020 Un algherese a Londra al tempo del CoronaVirus Ecco il report di Marco Mura dall´Inghilterra. Lui è un fotografo freelance e video-maker di Alghero: ha pensato di raccontare le sue impressioni sul coronavirus, nel momento in cui tutti i paesi del mondo iniziano a capire la gravità della situazione. Le sue parole

14/3/2020 «Al Civile mancano i Dispositivi di Protezione Individuale» All'ospedale civile di Alghero non ci sono sufficienti dispostivi di protezione individuale per permette ai numerosi medici, infermieri ed a tutto il personale sanitario di lavorare in condizioni di sicurezza. La pericolosa situazione riguarda tutta la Sardegna come denucniato dal gruppo pubblico Infermieri Sardi

10:20 Tre denunce e 130 controlli in un giorno a Sassari Coronavirus, i controlli della Polizia locale e le azioni della Protezione civile comunale. Tre residenti di Porto Torres pizzicati a Sassari a fare la spesa

14/3/2020 Estrattore dalla Cina contro il coronavirus La comunità cinese di Sassari dona all´Aou un macchinario che consentirà di abbattere i tempi di risposta per il responso diagnostico. È un estrattore automatico

12/3/2020 Di Nolfo: rimandare a casa chi è fuggito dal nord «Basta demagogia spicciola e basta polemiche di parte sull´emergenza Covid-19 in Sardegna, ora servono i fatti. Solinas faccia come Rossi, serve un’ordinanza per rimandare a casa chi è fuggito dal Nord e lì risiede», chiede il consigliere comunale di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo

video 18:00 Campus striglia i Sassaresi: non si esce da casa L´appello del sindaco di Sassari, Nanni Campus, rivolto a tutti i cittadini affinche «capiscano che tutte le norme sono finalizzate ad evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi». Le sue parole in occasione della conferenza stampa svoltasi questa mattina. «Pronto a far rispettare la normativa»

22:25 Sospensione nei Centri trapianti del Brotzu Nel rispetto delle disposizioni del commissario straordinario del nosocomio cagliaritano per l’emergenza CoVid-19, sono sospese tutte le attività ordinarie svolte nel Day hospital del Centro trapianti di fegato e pancreas al settimo piano, il Day hospital del Centro trapianti di cuore al sottopiano e gli ambulatori del Centro trapianti di rene al nono piano

20:03 Tende di emergenza al Santissima Trinità «Pronti a fronteggiare ogni evenienza, la macchina regionale lavora senza sosta», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

14/3/2020 CoronaVirus: materiale medicinale dalla Cina alla Sardegna Quattro tonnellate di materiale medicale, 1.800 indumenti di protezione medica, 40mila mascherine, 250mila guanti, arriveranno nell’Isola grazie all’iniziativa benefica del gruppo Blue river, che dal 2016 opera in Sardegna

13/3/2020 «Chiudere subito porti e aeroporti» Questa la richiesta del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas contenuta in una lettera inviata questa sera al ministro dei Trasporti Paola De Micheli

12/3/2020 CoronaVirus: oltre 13mila autodenunce in Sardegna Sono 13.300 le persone che si sono autodenunciate all´Unità di crisi dall´entrata in vigore della prima ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. Il dato comprende sia i residenti in Sardegna, sia i non residenti

17:31 CoronaVirus: collaborazione tra Vigili del fuoco ed Ats Questa mattina, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna ha coordinato le operazioni di trasporto, tramite il servizio aereo dei Vvf, per il trasferimento di due barella di biocontenimento, indispensabili per poter rendere sicuri i trasferimenti di pazienti infetti o presunti tali

13/3/2020 Solidarietà odontoiatri per operatori sanitari Donate mascherine chirurgiche, camici sterili, guanti e copricapo. Serviranno nei reparti sassaresi dell´Azienda ospedaliero universitaria in attesa degli approvvigionamenti

12/3/2020 Testati operatori sanitari del San Francesco Esami per il CoronaVirus effettuati sul personale sanitario dell´ospedale di Nuoro. Dei trenta tamponi effettuati, ventotto sono risultati negativi, mentre due sono dubbi, in attesa di pronunciamento definitivo