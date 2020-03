A.B. 21:06 Rally Italia Sardegna: continuano i lavori per la messa a punto Nel caso la data della competizione dovesse variare, a tutti gli appassionati già in possesso o che volessero acquistare Gold pass, sarà data la possibilità di usufruire del rimborso o, in alternativa, di poter usare quanto acquistato nella nuova data prescelta per la effettuazione della gara







I lavori di organizzazione del Rally Italia Sardegna procedono per offrire quest’anno un evento sportivo ancora più appassionante e coinvolgente. «Stiamo lavorando intensamente per migliorarci sempre più ed offrire agli appassionati spettatori uno spettacolo di altissimo livello», dichiarano gli organizzatori.



Relativamente alla situazione legata all'emergenza CoVid-19, Aci sport a reso noto che, nel caso la data della competizione dovesse variare, a tutti gli appassionati già in possesso o che volessero acquistare Gold pass, sarà data la possibilità di usufruire del rimborso o, in alternativa, di poter usare quanto acquistato nella nuova data prescelta per la effettuazione della gara.