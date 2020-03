Red 19:04 Furto nella sede dell´Audax Brutta sorpresa per mister Antonio Baldino che, entrato in sede per ritirare i soldi da donare in beneficenza, ha trovato la sede della compagine algherese vandalizzata



ALGHERO – Avevano deciso di devolvere le multe ricevute in stagione dai propri tesserati per l'emergenza CoronaVirus. Ma in questo periodo, più che in altri, vale la “Legge di Murphy”: «Se qualcosa può andar male, lo farà» e, aggiungiamo noi, «se qualcosa va male, può sempre andare peggio».



Infatti, il mister dell'Audax calcio a 5 Antonio Baldino è andato in sede per ritirare il salvadanaio con i soldi e ha trovato la peggiore delle sorprese: portafinestra forzata, porta d'ingresso idem, documentazione sparpagliata sul pavimento, bar saccheggiato, il televisore nuovo gettato per terra e colpito più volte. E, oltre a tutto questo, i soldi delle multe si sono volatilizzati.



Ignari, approfittando dello scarso traffico di questo periodo e, magari, del buio della notte, sono penetrati nella struttura, hanno rubato ciò che potevano, e vandalizzato il rimanente. Ed ora, il grande cuore dell'Audax ha bisogno anche del grande cuore della città.



Nella foto: mister Antonio Baldino