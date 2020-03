Forestale: 800 controlli e 9 denunce

17:16 CoVid-19: proseguono i controlli dell´Arma nel Nuorese Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale in relazione all’emergenza epidemiologica da CoronaVirus. Anche in questi giorni, sono state denunciate numerose persone per essere state trovate fuori dalle rispettive abitazioni senza fornire motivazioni valide e, in alcuni casi, addirittura senza motivazione alcuna, palesando una totale non curanza delle misure emergenziali