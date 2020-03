Red 21:17 Covid-19: quinta vittima sarda in Penisola Ieri notte, il 78enne Franco Corona, originario di Mandas, da dov´è partito sessant´anni fa, è deceduto all´Ospedale di Genova, dov´era ricoverato da una settimana. Il ricordo del sindaco di Mandas, Umberto Oppus



MANDAS – Salgono a cinque i sardi deceduti in Penisola a causa del CoronaVirus. Ieri notte (mercoledì), il 78enne Franco Corona, originario di Mandas, da dove era partito sessant'anni fa, è deceduto all'Ospedale di Genova, dov'era ricoverato da una settimana.



Il sindaco di Mandas Umberto Oppus ha ricordato Corona sulla propria pagina Facebook. «Raggiunto ora dalla triste notizia, per il tramite del fratello Pietro, della scomparsa in Liguria del nostro compaesano Franco Corona. Franco, classe 1942, lasciò Mandas (abitava in su bixinau de Mitzixeddas) nel 1960 come tanti altri suoi coetanei per lavoro».



«Era residente in Liguria e proprio qui, da alcuni giorni, era ricoverato in ospedale a causa della malattia che ci affligge in questo momento. Lo affidiamo a San Giacomo, nella cui Parrocchia fu battezzato, e ci uniamo alla preghiera per lui e per tutti coloro strappati ai propri affetti. Vicino alla famiglia e ai parenti tutti. Oggi più che mai occorre che tutti restino a casa», conclude il primo cittadino.