«Giù le tasse e basta spese superflue»

ALGHERO - «Abbiamo proposto che venissero dimezzate la TARI e le tariffe relative al suolo pubblico per l'anno in corso, per tutte le attività economiche costrette alla chiusura dalle misure imposte per l'emergenza e oggi non possiamo che ripetere che in un momento simile troviamo inevitabile andare nella direzione di una riduzione complessiva del carico fiscale (addizionale irpef e tariffe IMU) per evitare l'avvitamento di una crisi che poi, se non si agisse subito, diverrebbe difficilmente reversibile. Bisognerà modulare la TARI in modo da non colpire le attività che hanno subito i danni più pesanti. Gli spazi di manovra ci sono, visto l'importante aumento delle entrate nel 2019 dovuto alla riscossione coattiva (4 milioni circa) e la possibilità di tagli alle tante spese superflue che comunque nel bilancio ancora ci sono». Lo ha detto nel corso della conferenza stampa delle forze di Centrosinistra ad Alghero, il consigliere Pietro Sartore.