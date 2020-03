Red 17:11 Covid-19, Alghero: controlli e sanzioni della Polizia locale Rispetto delle prescrizioni: proseguono i controlli da parte degli uomini del comandante Carmelo Pais. Gli agenti stanno intensificando l´attività sopratutto nei confronti dei camperisti. Sanzioni e segnalazioni per i trasgressori







Nella foto: camperista controllato in zona Lido ALGHERO - Controlli serrati anche da parte delle della Polizia locale di Alghero in città e nel territorio per il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del CoronaVirus. Gli uomini del comandante Carmelo Pais stanno presidiando la città con posti di blocco e con controlli sulle attività commerciali e sulle persone che non rispettano le prescrizioni, con particolare riferimento all'ordinanza comunale emessa sabato dal sindaco Mario Conoci [LEGGI] Gli agenti stanno intensificando l'attività soprattutto nei confronti dei camperisti, con controlli e sanzioni per i trasgressori delle norme a cui è stata applicata la sanzione penale di cui all’articolo 650 del Codice penale. Intensificate le attività con particolare riferimento agli spostamenti temporanei ed individuali, che devono essere motivati «da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute».Nella foto: camperista controllato in zona Lido