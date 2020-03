Cor 11:59 Covid-19, un´altra vittima a Ossi A dare l´annuncio straziante ai concittadini il sindaco del piccolo paese del Sassarese, Giovanni Serra: Un virus subdolo che toglie la vita e che lascia le sue vittime sole



nella foto).



«Nessuno riesce a capacitarsi della tragica notizia - scrive - un uomo generoso, pieno di vita, un figlio, un marito e un padre strappato prematuramente ai suoi cari». «Una cosa è certa: nessuno è immune a questo maledetto virus! Dobbiamo restare uniti per continuare a lottare e sconfiggerlo. Un virus subdolo che toglie la vita e che lascia le sue vittime sole: Roberto ha lasciato i suoi cari, la sua famiglia, gli amici tutti in piena solitudine, senza che nessuno potesse dargli un degno saluto».



«Noi volevamo farlo così - scrive il Primo cittadino - ricordando la sua generosità, il suo sorriso e la sua gioia di vivere; porteremo sempre con noi il suo vivo ricordo. Una cosa, però, non possiamo dimenticare: questo dramma non è più così lontano! Ha colpito il mondo, l'Italia, fino ad arrivare silente nella nostra piccola comunità. Non ci resta che riflettere».