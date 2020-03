Red 0:19 Porti ed aeroporti sardi chiusi fino al 3 aprile Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha firmato un nuovo decreto, che manterrà chiusi gli scali marittimi ed aeroportuali dell´Isola per più tempo. Il precedente decreto scadeva mercoledì







Il nuovo decreto sposta quindi il termine temporale alla stessa data che dovrebbe (il condizionale in questo caso è più che d'obbligo) mettere la parola “fine” alle limitazioni che gli italiani stanno attualmente subendo (per il loro bene). È consentito solo il trasporto marittimo delle merci sulle navi previste in convenzione.



Invece, il trasporto marittimo delle persone può eventualmente avvenire soltanto con l'autorizzazione del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, quale Autorità sanitaria e per dimostrate ed improrogabili esigenze. Per quanto riguarda il trasporto aereo, si viaggia solo tra Roma Fiumicino e Cagliari Elmas, a patto che le ragioni dello spostamento siano dimostrate ed improrogabili. Questo, sempre previa autorizzazione del presidente regionale.