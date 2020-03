Red 16:03 La raccolta differenziata ai tempi del CoronaVirus Ecco le procedure dettate dall’Istituto superiore della sanità che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale







Nelle abitazioni in cui dovessero essere presenti persone positive al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura ed includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Inoltre, viene raccomandato di chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; conferire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali). Per attivare il servizio quotidiano di ritiro dei rifiuti, chiunque positivo al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve telefonare urgentemente ai numeri 079/9978117 o 079/9978985, fornendo l’indirizzo ed il numero civico di residenza. I rifiuti potranno essere espositi quotidianamente, dalle 12 alle 13, per il loro successivo ritiro.



Commenti ALGHERO – Ai tempi del CoronaVirus, anche i rifiuti diventano importanti per la salute propria e della comunità. Ecco le procedure dettate dall'Istituto superiore della sanità che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale.