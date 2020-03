Red 17:15 Moratoria debiti: «via libera dalla Commissione europea» Ad annunciarlo è la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana che commenta: «Fondamentale per il sostegno delle piccole e medie imprese travolte dalla crisi»







«L’obiettivo di questa misura di sostegno adottata dal Governo è alleviare temporaneamente l'onere finanziario che pesa sulle Pmi e dare liquidità immediata alle piccole e medie imprese per aiutarle a preservare i posti di lavoro e a proseguire l'attività», sottolinea la parlamentare. Per assicurare che la misura vada a beneficio soltanto delle Pmi travolte dall’emergenza coronavirus, i beneficiari ammissibili devono non aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo e certificare che la loro attività d'impresa ha risentito degli effetti economici dell'emergenza del CoronaVirus.



«Ha ragione Conte quando dice che questa è la “sfida più difficile dal Dopoguerra”. Passare dalla crisi sanitaria a quella economica è un attimo. Ma il Governo ha lavorato fin da subito alle manovre economiche anti-crisi pensando alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori e, per riprendere le parole del nostro presidente, sta premendo al massimo sull’acceleratore per sostenere con forza e rapidità operai, lavoratori autonomi e professionisti che ogni giorno rendono grande l’Italia», conclude Deiana.



