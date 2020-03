Forestale: 573 controlli e cinque sanzioni nella giornata

25/3/2020 Bivaccavano in centro: sassaresi denunciati 152 controlli alle persone e sei agli esercizi commerciali, con tre denunce in totale. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale che anche ieri ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus