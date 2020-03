Red 7:12 Coldiretti: «clima senza pietà» «Le gelate provocano ulteriori danni all’agricoltura», dichiarano i rappresentanti regionali dell´associazione di categoria, «in un´annata tra le peggiori mai conosciute»







«A piangere, questa mattina, è soprattutto il settore vitivinicolo, in particolare le coltivazioni precoci che avevano già i germogli, che solo tre anni fa, sempre a causa delle gelate tardive, aveva subito danni incalcolabili che si stanno pagando ancora oggi. Ma la conta dei danni riguarda anche i frutteti, le carciofaie e tutte le piante. Ad aver subito i maggior danni – sottolineano - a macchia di leopardo è tutta la Sardegna ma in particolare da Oristano in giù».



«Una gelata temuta che comporta serie perdite per l’agricoltura, perché arrivata non solo a inizio primavera, ma dopo un inverno, ed in particolare gennaio e febbraio, molto caldi, che hanno anticipato il germogliare delle piante – afferma il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas - Nel nostro territorio, in tutto il sud Sardegna, anche se non possiamo ancora quantificare le perdite, i danni sono ingenti. Alcuni territori si sono salvati, in altri, i più esposti, i germogli delle vigne sono stati bruciati, ma anche asparagi, carciofi e i frutteti. Fra qualche giorno, avremo un quadro più chiaro. Una brutta notizia che arriva in un periodo pessimo per tutti e in campo agricolo soprattutto per i carciofi molti dei quali stanno marcendo sui campi, invenduti a causa della chiusura dei suoi principali canali di distribuzione».



Stessa situazione anche nell’Oristanese. «Siamo molto preoccupati - sottolinea il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru - solo tre anni fa la produzione della vernaccia fu azzerata proprio dalle gelate, allora ad aprile. Speriamo che quest’anno sia più clemente perché qui la situazione è già compromessa».



