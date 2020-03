Red 15:10 Pagamenti mense, servizi e scuolabus a Sassari: rimborsi e sospensioni Visto il protrarsi della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune di Sassari informa gli utenti del servizio mensa e trasporto scolastico che avessero già provveduto pagare la mensilità relativa al mese di marzo che i versamenti corrisposti andranno a credito o rimborso







SASSARI – I versamenti corrisposti per il mese di marzo per il servizio mensa e per il trasporto scolastico andranno a credito o a rimborso. Questa la decisione di questa mattina (venerdì) del Comune di Sassari, visto il protrarsi della chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria da Covid-19.I pagamenti dei servizi mensa e trasporto scolastico rimangono sospesi fino alla ripresa regolare dell'attività didattica con la riapertura delle scuole. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli indirizzi e-mail o i numeri di telefono del Settore Cultura, Attività educative, Giovanili e sportive, Servizio Attività scolastiche e Giovanili presenti nel sito internet istituzionale del Comune.