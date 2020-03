Cor 10:53 Algherese ai domiciliari in B&b a Cagliari Pa polizia di Cagliari ha arrestato un 40enne di Alghero, già noto alle forze dell’ordine, che alloggiava nella struttura già da venerdì in compagnia della propria compagna



Commenti CAGLIARI - Avrebbe dovuto essere in carcere, invece era in un B&B di Cagliari. Domenica sera la polizia di Cagliari ha arrestato un 40enne di Alghero, già noto alle forze dell'ordine, che alloggiava nella struttura dalla giornata di venerdì in compagnia della propria compagna. L'uomo era sottoposto ad ordine di carcerazione per sospensione della misura alternativa della messa in prova. Ricevuta la segnalazione della sua presenza nel, gli agenti hanno immediatamente contattato il responsabile della struttura, che ha precisato che in quel momento il 40enne non era presente in camera. Le Volanti hanno così atteso l'uomo al suo rientro presso la struttura cagliaritana, ed a quel punto è finito in manette. Ora si trova ristretto nel carcere di Uta.