Covid-19, un´altra vittima a Porto Torres

Covid-19 a Porto Torres. E' la seconda. Si tratta di un uomo di 84anni ospite della Casa di riposo Biccheddu-Deroma e ricoverato nel reparto di Malattie infettive dallo scorso 19 marzo, quando era risultato positivo al test per il coronavirus. Comprensibile l'apprensione nell'istituto per anziani portotorrese, dove sono state adottate tutte le misure precauzionali atte ad evitare i contagi. Intanto anche gli operatori socio-sanitari hanno effettuato i test e rimangono in attesa di risultati.







Lo ha comunicato l'Unita di crisi al responsabile della residenza per anziani, Pier Luigi Molino, che ha assicurato sulle procedure adottate per evitare ulteriori contagi tra gli ospiti e il personale della struttura che ospita 16 donne e 13 uomini anziani. Tra questi anche un uomo ancora ricoverato nei giorni scorsi perché risultato positivo al Covid-19: le sue condizioni sono stabili. Intanto si attendono i risultati degli otto tamponi effettuati tra le assistenti socio assistenziali e ausiliari, personale interno che è stato a contatto con gli ospiti infettati.