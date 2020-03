Cor 15:05 Virus-killer: Nuoro perde don Melis E´ il secondo sacerdote nuorese deceduto per per complicazioni legate al contagio del Covid-19. L´uomo era ricoverato da numerosi giorni al Santissima Annunziata di Sassari



Covid-19, era ricoverato da numerosi giorni. Si tratta del secondo decesso che colpisce la chiesa nuorese che la scorsa settimana aveva perso, sempre per complicazioni legate al contagio del virus, don Pietro Muggianu. Commenti NUORO - Nuovo decesso nell'Isola a causa del coronavirus e nuovo lutto nella Diocesi di Nuoro. Durante la notte è morto don Giovanni Melis, 72 anni. Il sacerdote, positivo al, era ricoverato da numerosi giorni. Si tratta del secondo decesso che colpisce la chiesa nuorese che la scorsa settimana aveva perso, sempre per complicazioni legate al contagio del virus, don Pietro Muggianu.