Red 19:11 «Abbanoa sospenda l’invio delle bollette» Questa la richiesta dei consiglieri comunali algheresi di Centrosinistra Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Pietro Sartore e Mario Bruno







«Nel frattempo - proseguono i consiglieri - chiediamo anche all'Anci di contrattare col Governo, in occasione del prossimo decreto "aprile", la sospensione degli oneri derivanti dal servizio idrico, dando così anche cogenza di legge per garantire la sospensione dell'invio delle bollette nelle case. La Regione, azionista di Abbanoa, deve attivarsi in tal senso, anche in occasione del varo delle misure emergenziali speriamo ormai prossime», concludono i rappresentanti del Centrosinistra locale. Commenti ALGHERO - «L'Autorità d'ambito per il servizio idrico integrato della Sardegna, che si riunisce giovedì sotto la presidenza di Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, faccia sospendere immediatamente l'invio nelle case di bollette Abbanoa, tenendo conto dell'emergenza in atto». Questa la richiesta dei consiglieri comunali algheresi di Centrosinistra Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Pietro Sartore e Mario Bruno.«Nel frattempo - proseguono i consiglieri - chiediamo anche all'Anci di contrattare col Governo, in occasione del prossimo decreto "aprile", la sospensione degli oneri derivanti dal servizio idrico, dando così anche cogenza di legge per garantire la sospensione dell'invio delle bollette nelle case. La Regione, azionista di Abbanoa, deve attivarsi in tal senso, anche in occasione del varo delle misure emergenziali speriamo ormai prossime», concludono i rappresentanti del Centrosinistra locale.