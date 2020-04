Red 9:06 «Tuteliamo i lavoratori stagionali aeroportuali» «Tuteliamo i lavoratori stagionali aeroportuali e non solo, esclusi dalla indennità del Cura Italia. Subito mille euro a chi si trova in difficoltà», chiede il deputato di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda







Inizia così l'intervento del deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, che si è fatto promotore di un’interrogazione a sostegno non solo di questa categoria, ma anche di tutti quei lavoratori stagionali, impossibiliati ad operare e che non risultano inclusi tra i beneficiari delle misure di sostegno per il solo fatto di aver concluso la propria attività lavorativa antecedente all’inizio del periodo emergenziale e si vedono consumata integralmente l’indennità prevista per la disoccupazione. «Poiché oltre queste categorie esiste una platea molto più vasta ingiustamente esclusa dal sostegno economico - afferma Deidda - sostengo e promuovo la tesi del presidente Giorgia Meloni di accreditare subito mille euro sul conto corrente di chi non riesce a fare la spesa e a dar da mangiare ai propri figli, perché gli italiani non possono più aspettare i tempi lunghi e macchinosi della burocrazia e lo Stato deve dare una risposta concreta immediatamente». Commenti ALGHERO - «I lavoratori stagionali aeroportuali risultano tra le categorie ingiustamente escluse dalla concessione della indennità pari alla somma di euro 600 prevista dal decreto 17 marzo 2020. Trattasi di lavoratori che operano negli scali di tutta Italia, da decenni, e proprio in ragione della crisi economica, anche conseguente alle limitazioni di movimento imposte sull’intero territorio nazionale, si vedono compromessa la possibilità di essere richiamati a lavoro nei prossimi mesi e proprio per questo ritengo oportuno che vengano inseriti tra i benificiari del sostegno economico messo a dispozione dallo Stato».Inizia così l'intervento del deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, che si è fatto promotore di un’interrogazione a sostegno non solo di questa categoria, ma anche di tutti quei lavoratori stagionali, impossibiliati ad operare e che non risultano inclusi tra i beneficiari delle misure di sostegno per il solo fatto di aver concluso la propria attività lavorativa antecedente all’inizio del periodo emergenziale e si vedono consumata integralmente l’indennità prevista per la disoccupazione. «Poiché oltre queste categorie esiste una platea molto più vasta ingiustamente esclusa dal sostegno economico - afferma Deidda - sostengo e promuovo la tesi del presidente Giorgia Meloni di accreditare subito mille euro sul conto corrente di chi non riesce a fare la spesa e a dar da mangiare ai propri figli, perché gli italiani non possono più aspettare i tempi lunghi e macchinosi della burocrazia e lo Stato deve dare una risposta concreta immediatamente».