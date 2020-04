Cor 12:24 C´è l´accordo Tirrenia, ripartono i traghetti La conferma arriva dalla stessa Tirrenia, che in una nota ringrazia i Commissari, il Ministero dei Trasrporti e quello del Ministero dello Sviluppo per aver aver favorito la conclusione dell´accordo



Commenti CAGLIARI - Si sblocca il caso-Tirrenia, scoppiato in seguito al sequestro conservativo dei conti correnti di Cin fatto dai commissari di Tirrenia. È stato infatti raggiunto un accordo fra la stessa Cin e l'azienda in amministrazione straordinaria che permette di far ripartire da subito tutte le tratte passeggeri e merci previste dalla Convenzione sulla continuità territoriale che nel frattempo, su alcune rotte, era stata garantita da Moby. La conferma arriva dalla stessa Tirrenia, che in una nota ringrazia i Commissari, il Ministero dei Trasrporti e quello del Ministero dello Sviluppo per aver aver favorito la conclusione dell'accordo. Da sindacati e politici arriva un plauso al Ministero.