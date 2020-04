Cor 12:31 Casa Serena: 23 vittime in 30 giorni 12 di queste erano positive al Covid-19. In 19 sono morti nella casa di riposo, altri 4 in ospedale, dove si trovano ricoverati altri 5 anziani. Dati comunicati direttamente dal Primo cittadino di Sassari, Nanni Campus



Covid. Commenti SASSARI - 109 ospiti, 49 dei quali positivi. 40 uomini, di cui 27 contagiati, e 69 donne, 22 delle quali positive. 23 decessi nell'ultimo mese, 12 dei quali positivi al virus. In 19 sono morti nella casa di riposo, altri 4 in ospedale, dove si trovano ricoverati altri 5 anziani. Sono i dati drammatici della residenza per anziani Casa Serena di Sassari, comunicati direttamente dal Primo cittadino, Nanni Campus. Numeri che crescono di giorno in giorno, puntualmente comunicati alla stampa dal sindaco, anche perchè ogni anno, nello stesso periodo, c'è una media di nove decessi per cause diverse, un numero più che raddoppiato a causa del