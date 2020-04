video A.B. 10:30 «Alghero avrà il Puc entro l´anno» «E' una sfida generazionale». Così l´assessore comunale all´Urbanistica Emiliano Piras, nel corso della videoconferenza stampa tenutasi venerdì mattina, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci e dell´ingegner Michele Fois



Commenti ALGHERO - «E' la vera sfida che questa Amministrazione ha nei confronti dei cittadini. L'ho detto fin dal primo momento. E' la responsabilità di questa generazione politica contro quello che sembra un mostro. Dobbiamo dare un futuro alla nostra città e dare un progetto a lungo termine». L'assessore comunale all'Urbanistica Emiliano Piras non usa mezze misure e, durante la videoconferenza stampa tenutasi questa mattina (venerdì), alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci e dell'ingegner Michele Fois ha posto un limite temporale chiaro a questa mission: «Alghero avrà l'adozione delentro l'anno».«Basta aver vissuto la città in questi ultimi anni per capire che va riorganizzata», ha proseguito Piras, che ha sottolineato come, negli ultimi anni, i progetti siano stati portati avanti «in modo estemporaneo», senza una visione d'insieme. Si punterà sulla riqualificazione del centro, con attenzione a spazi pubblici e zone verdi, con un lavoro coordinato tra centro cittadino e borgate. Fondamentale, a questo proposito, anche mettere mano alla situazione trasporti pubblici. Ed occhi puntati su Maria Pia, «collettore tra la città e le borgate», ha sottolineato l'assessore, che ha concluso con un appello alla Minoranza: «Dall'Opposizione ci aspettiamo una collaborazione fattiva, perchè, soprattutto per queste cose, ci vuole la massima condivisione possibile».L'ingegner Fois ha sottolineato come il Piano attuale sia uno «strumento di oltre quarant'anni, che non può intercettare i bisogni attuali dela comunità». Durante l'incontro si è parlato anche di cosa sarà dell'archistar Busquets, chiamato dall'Amministrazione Bruno ed il sindaco Conoci, ricordando il suo lungo rapporto personale con l'architetto spagnolo, ha spiegato come i tempi non abbiano ancora consentito di organizzare un incontro. «E' un professionista di altissimo livello, dal suo lavoro vorremmo fare un confronto di idee e poi vedremo». «Ne abbiamo tenuto conto già nella prima fase di lavoro – ha rimarcato Piras – Busquets ha un amore particolare per la nostra città», ha concluso, ringraziando lo(che si occupa del progetto) e la macchina amministrativa comunale.Nella foto: l'assessore comunale Emiliano Piras