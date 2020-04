Cura Italia: all´Inps 4milioni di domande

Red 20:16 Cura Italia: allŽInps 4milioni di domande Sale a 4.014.829 il numero delle domande pervenute allŽInps in relazione al decreto Cura Italia, a beneficio di 7.715.717 persone. Questi i numeri alle 17 di martedì



Commenti ROMA - Alle 17 di oggi (martedì), le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 4.014.829, per 7.715.717 beneficiari. 3.535.616 riguardano i 600euro di indennità, 195.186 per i congedi parentali; 35.879 per il Bonus baby-sitting, 162mila per la cassa integrazione guadagni ordinaria (per 2.486.000 beneficiari) e 86.148 per l'assegno ordinario (per 1.463.036 beneficiari).