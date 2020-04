Red 12:24 Due nuovi macchinari al Policlinico Casula I macchinari per la diagnosi del Covid-19 arriveranno presto nel nosocomio di Monserrato. La donazione arriva dalla Banca di Cagliari e consiste in due strumenti per i test qualitativi e quantitativi in biologia molecolare per la ricerca. Il costo di ogni macchinario di aggira intorno ai 30mila euro più Iva







Ogni strumento consente di analizzare fino a novantasei campioni per singola seduta e verranno utilizzati in parallelo per far fronte all’incremento delle richieste degli esami di biologia molecolare, diagnostica urgente per Covid-19. «Si tratta di due strumentazioni importanti - spiega il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari Giorgio Sorrentino - che saranno molto utili a tutto il sistema per identificare rapidamente le persone positive. Per questo, ringrazio il presidente Aldo Pavan e Banca di Cagliari per la grande sensibilità dimostrata».



Soddisfazione da Banca di Cagliari. «La banca, in questi anni, si è concentrata sulla missione di sostegno all'economia del territorio, non ha dedicato spazi per gli interventi di natura filantropica, ma l'eccezionalità del momento ha reso evidentemente al consiglio di amministrazione la necessità di un intervento a favore della salute di tutti i cittadini - ha spiegato il presidente della Banca di Cagliari Pavan – pertanto, ha individuato l'esigenza del Policlinico e ha proceduto con la rapidità che contraddistingue sempre la sua azione all'acquisto di due macchinari per lo screening del virus».