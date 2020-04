Red 12:32 Covid Castelsardo: conto corrente dedicato L’Amministrazione comunale, come previsto dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, ha attivato un apposito conto corrente bancario dedicato all’emergenza CoronaVirus, nel quale far confluire le donazioni dei cittadini, delle aziende e delle associazioni







I proventi delle donazioni saranno gestiti dall’Ufficio Servizi sociali del Comune, e verranno impiegati unicamente per la gestione dell’emergenza Covid-19 e le relative esigenze da questa scaturite. Infatti, i fondi raccolti saranno utilizzati sia per nuove necessità delle famiglie locali, sia per rafforzare le iniziative già in corso e che stanno dando un importante contributo per superare il momento di difficoltà, grazie alla collaborazione tra Comune e Cvsm, Compagnia barracellare, Caritas, Parrocchia, tanti volontari, ma anche numerosi comuni cittadini. Gli amministratori hanno voluto inaugurare il fondo con una donazione proveniente dalle indennità dell’incarico. I versamenti effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali usufruiranno di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30percento, per un importo non superiore a 30mila euro, mentre per i titolari di reddito d’impresa è prevista la deducibilità del costo.



La solidarietà continua con le iniziative in corso, sia della “Spesa solidale” che dei “Buoni di solidarietà alimentare”. Con la Spesa solidale, Comune e Caritas, con la collaborazione della locale associazione Cvsm e della Compagnia barracellare, invitano tutta la popolazione di Castelsardo e Lu Bagnu «ad aderire all'iniziativa destinata a raccogliere, presso gli esercizi commerciali convenzionati, generi alimentari di prima necessita a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale e per i bambini, prodotti della casa e tutto ciò che riteniate possa essere utile». Per i Buoni di solidarietà alimentare destinati al sostegno dei cittadini ed ai nuclei familiari che necessitano di buoni spesa, per far fronte alla difficile situazione economica causata dall'emergenza sanitaria, sono erogati dall'Amministrazione comunale ed andranno in base ai componenti di ogni nucleo famigliare richiedente ed alla situazione reddituale.



Nella foto: il sindaco Antonio Maria Capula Commenti CASTELSARDO - L’Amministrazione comunale di Castelsardo, come previsto dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, ha attivato un apposito conto corrente bancario dedicato all’emergenza CoronaVirus, nel quale far confluire le donazioni dei cittadini, delle aziende e delle associazioni. L’Iban è IT28C 01015 85120 000070728983, mentre per le donazioni dall’estero, il Bic è BPMOIT722, intestato a Comune di Castelsardo, per “Donazioni emergenza Covid-19”.I proventi delle donazioni saranno gestiti dall’Ufficio Servizi sociali del Comune, e verranno impiegati unicamente per la gestione dell’emergenza Covid-19 e le relative esigenze da questa scaturite. Infatti, i fondi raccolti saranno utilizzati sia per nuove necessità delle famiglie locali, sia per rafforzare le iniziative già in corso e che stanno dando un importante contributo per superare il momento di difficoltà, grazie alla collaborazione tra Comune e Cvsm, Compagnia barracellare, Caritas, Parrocchia, tanti volontari, ma anche numerosi comuni cittadini. Gli amministratori hanno voluto inaugurare il fondo con una donazione proveniente dalle indennità dell’incarico. I versamenti effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali usufruiranno di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30percento, per un importo non superiore a 30mila euro, mentre per i titolari di reddito d’impresa è prevista la deducibilità del costo.La solidarietà continua con le iniziative in corso, sia della “Spesa solidale” che dei “Buoni di solidarietà alimentare”. Con la Spesa solidale, Comune e Caritas, con la collaborazione della locale associazione Cvsm e della Compagnia barracellare, invitano tutta la popolazione di Castelsardo e Lu Bagnu «ad aderire all'iniziativa destinata a raccogliere, presso gli esercizi commerciali convenzionati, generi alimentari di prima necessita a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale e per i bambini, prodotti della casa e tutto ciò che riteniate possa essere utile». Per i Buoni di solidarietà alimentare destinati al sostegno dei cittadini ed ai nuclei familiari che necessitano di buoni spesa, per far fronte alla difficile situazione economica causata dall'emergenza sanitaria, sono erogati dall'Amministrazione comunale ed andranno in base ai componenti di ogni nucleo famigliare richiedente ed alla situazione reddituale.Nella foto: il sindaco Antonio Maria Capula