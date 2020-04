A.B. 12:25 15 positivi ad Alghero: buoni spesa, jogging e unità operativa Dati locali, buoni spesa, mascherine, la creazione di un´Unità operativa tecnica, le case di riposo e le prescrizioni per l´attività fisica all´aperto al centro della videoconferenza del sindaco di Alghero Mario Conoci di questa mattina







Dati locali Covid-19. «Attualmente, sono quindici i positivi ad Alghero (in discesa rispetto ai ventuno annunciati la volta scorsa). Dieci sono in sorveglianza attiva, mentre i guariti sono nnove. Questi i dati ricevuti dal Dipartimento Sanità pubblica dell'Ats Sardegna. L'andamento ad Alghero induce all'ottimismo, ma la città non è immune perchè protetta sotto una cupola, si sta comportando bene e questi sono i risultati. La città in questi giorni è deserta, le prescrizioni vengono seguite. Alghero città esemplare. Dall'ospedale ci dicono che gli arrivi al Pronto soccorso sono pochissimi e non riguardano l'emergenza Covid. Le prospettive sono positive».



Buoni spesa. «Sulle circa 1200 domande ricevute, ne sono state approvate 1161. La settimana scorsa è stata portata a termine la distrubizione dei buoni da parte della Caritas. Sono state raggiunti 1071 nuclei familiari, per un totale di 2741 componenti delle famiglie algheresi. Dove serviva, sono state distribuite anche mascherine. Ogni famiglia ha ricevuto buoni per una media di 227,66euro. Distributi 48310 buoni sui 60mila stampati. Il resto andrà a soddisfare richieste relative ad eventuali nuove scadenze. L'operazione buoni spesa possiamo dire che sia andata a buon fine. La priorità, in questi casi, è fare in fretta».



Mascherine. «Distribuzione quotidiana. 2100 sono state distribuite a volontari, medici di base, case di riposo e Polizia locale. In arrivo altre 20mila mascherine già acquistate ed ordinate dal Comune di Alghero, mentre 3500 sono state chieste alla Protezione civile. 1500 andranno all'Ospedale e 3600 alla cittadinanza. 6300 sono ancora da distribuire. Complicatissimo fare una distribuzione casa per casa (come qualcuno ha chiesto), perchè con i volontari non ce la faremmo mai. Le stiamo distribuendo davanti ai supermercati, alle farmacie ed alle Poste, anche nelle borgate. E' un modo per dare una risposta a chi è in giro per la città e ne è sprovvisto. Non ci sono mascherine per tutti».



Unità operativa tecnica. «Oggi, è stata pubblicata per errore una delibera di costituzione. In situazioni d'emergenza, ci deve essere la possibilità di farsi dare indicazioni da esperti. Stiamo varando un'Unità della durata di un mese (eventualmente prorogabile per un altro mese). Non è un modo di "spogliare" la politica, ma di supportarla, come può accadere anche in altri ambiti dell'amministrazione. L'idea è far partecipare realtà del nostro territorio, sistema produttivo, università, Terzo settore, trasporti. Dalla Camera di commercio, all'ospedale, dalla Diocesi di Alghero-Bosa alla Sogeaal e la Grimaldi lines, dalla Fondazione Alghero al Parco di Porto Conte. Stiamo pensando anche ad alcuni privati. E' un'Unità che deve essere coinvolgente. Dovrà formare un documento ed interagire con rappresentanti di categoria e del territorio. Sarà un nucleo operativo non troppo allargato, per avere immediata operatività. Pensiamo che dare risposte di questo tipo sia importante. Verrà presentata domani mattina».



Case di riposo. «Finora non abbiamo riscontato casi nelle case di riposo. Le abbiamo blindate fin dal primo momento anche se, chi ci lavora, ovviamente entra ed esce. Alla Regione abbiamo chiesto di fare i tamponi, che partiranno questa settimana».



Attività fisica all'aperto. «Abbiamo prorogato tutte le ordinanze. Ci sono le prescrizioni nazionali e regionali, che non credo modifichino molto. Stiamo analizzando quella della Regione di ieri notte. In teoria, viene prescritta l'attività fisica individuale per scopi terapeutici, con tutti i presidi, nelle immediate vicinanze di casa e con distanza minima di almeno un metro dalle altre persone. Ma questi buoni risultati li stiamo avendo con l'isolamento. Iniziare con le deroghe è un rischio enorme. Andiamoci con i piedi di piombo. Finora, i sindaci sono intervenuti sempre per restringere le norme». Commenti ALGHERO - Dati locali, buoni spesa, mascherine, la creazione di un´Unità operativa tecnica, le case di riposo e le prescrizioni per l´attività fisica all´aperto al centro della videoconferenza del sindaco di Alghero Mario Conoci di questa mattina (martedì).«Attualmente, sono quindici i positivi ad Alghero (in discesa rispetto ai ventuno annunciati la volta scorsa). Dieci sono in sorveglianza attiva, mentre i guariti sono nnove. Questi i dati ricevuti dal Dipartimento Sanità pubblica dell'Ats Sardegna. L'andamento ad Alghero induce all'ottimismo, ma la città non è immune perchè protetta sotto una cupola, si sta comportando bene e questi sono i risultati. La città in questi giorni è deserta, le prescrizioni vengono seguite. Alghero città esemplare. Dall'ospedale ci dicono che gli arrivi al Pronto soccorso sono pochissimi e non riguardano l'emergenza Covid. Le prospettive sono positive».«Sulle circa 1200 domande ricevute, ne sono state approvate 1161. La settimana scorsa è stata portata a termine la distrubizione dei buoni da parte della Caritas. Sono state raggiunti 1071 nuclei familiari, per un totale di 2741 componenti delle famiglie algheresi. Dove serviva, sono state distribuite anche mascherine. Ogni famiglia ha ricevuto buoni per una media di 227,66euro. Distributi 48310 buoni sui 60mila stampati. Il resto andrà a soddisfare richieste relative ad eventuali nuove scadenze. L'operazione buoni spesa possiamo dire che sia andata a buon fine. La priorità, in questi casi, è fare in fretta».«Distribuzione quotidiana. 2100 sono state distribuite a volontari, medici di base, case di riposo e Polizia locale. In arrivo altre 20mila mascherine già acquistate ed ordinate dal Comune di Alghero, mentre 3500 sono state chieste alla Protezione civile. 1500 andranno all'Ospedale e 3600 alla cittadinanza. 6300 sono ancora da distribuire. Complicatissimo fare una distribuzione casa per casa (come qualcuno ha chiesto), perchè con i volontari non ce la faremmo mai. Le stiamo distribuendo davanti ai supermercati, alle farmacie ed alle Poste, anche nelle borgate. E' un modo per dare una risposta a chi è in giro per la città e ne è sprovvisto. Non ci sono mascherine per tutti».«Oggi, è stata pubblicata per errore una delibera di costituzione. In situazioni d'emergenza, ci deve essere la possibilità di farsi dare indicazioni da esperti. Stiamo varando un'Unità della durata di un mese (eventualmente prorogabile per un altro mese). Non è un modo di "spogliare" la politica, ma di supportarla, come può accadere anche in altri ambiti dell'amministrazione. L'idea è far partecipare realtà del nostro territorio, sistema produttivo, università, Terzo settore, trasporti. Dalla Camera di commercio, all'ospedale, dalla Diocesi di Alghero-Bosa alla Sogeaal e la Grimaldi lines, dalla Fondazione Alghero al Parco di Porto Conte. Stiamo pensando anche ad alcuni privati. E' un'Unità che deve essere coinvolgente. Dovrà formare un documento ed interagire con rappresentanti di categoria e del territorio. Sarà un nucleo operativo non troppo allargato, per avere immediata operatività. Pensiamo che dare risposte di questo tipo sia importante. Verrà presentata domani mattina».«Finora non abbiamo riscontato casi nelle case di riposo. Le abbiamo blindate fin dal primo momento anche se, chi ci lavora, ovviamente entra ed esce. Alla Regione abbiamo chiesto di fare i tamponi, che partiranno questa settimana».«Abbiamo prorogato tutte le ordinanze. Ci sono le prescrizioni nazionali e regionali, che non credo modifichino molto. Stiamo analizzando quella della Regione di ieri notte. In teoria, viene prescritta l'attività fisica individuale per scopi terapeutici, con tutti i presidi, nelle immediate vicinanze di casa e con distanza minima di almeno un metro dalle altre persone. Ma questi buoni risultati li stiamo avendo con l'isolamento. Iniziare con le deroghe è un rischio enorme. Andiamoci con i piedi di piombo. Finora, i sindaci sono intervenuti sempre per restringere le norme».