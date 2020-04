Red 8:05 Mercato Sestu: alla Caritas quintali di frutta e verdura «La Santa Pasqua è stata un po’ meno dura per le tante persone in difficoltà economica, anche grazie al contributo in termini di viveri donati da parte degli operatori del mercato», ha dichiarato il presidente di Coagri Cenzo Pisano







La Caritas di Cagliari distribuisce 380 pasti al giorno. «Il mercato e i suoi operatori - conclude Pisano - ancora una volta dimostrano grande attenzione verso le problematiche sociali della Sardegna, nonostante il periodo di difficoltà economica acuita dall’emergenza sanitaria Covid-19». Commenti SESTU - Oltre 1.300 colli di frutta e verdura, per un corrispettivo di 120quintali, sono stati raccolti nei dieci giorni precedenti la Pasqua e donati ai volontari della Caritas di Cagliari dagli operatori del Mercato agroalimentare e ortofrutticolo all'ingrosso della Sardegna. «La Santa Pasqua è stata un po’ meno dura per le tante persone in difficoltà economica, anche grazie al contributo in termini di viveri donati da parte degli operatori del mercato», ha dichiarato il presidente di Coagri Cenzo Pisano.Proprio il presidente dell’ente gestore del mercato di Sestu aveva lanciato l'invito raccolto «con grande generosità da tutti gli operatori e dalle imprese che riforniscono quotidianamente la struttura». Il responsabile della Caritas don Marco Lai ha fatto sapere che la grande quantità di merce donata è stata utilizzata sia per la produzione di pasti da preparare alle persone in difficoltà, sia per la spesa di prodotti freschi.La Caritas di Cagliari distribuisce 380 pasti al giorno. «Il mercato e i suoi operatori - conclude Pisano - ancora una volta dimostrano grande attenzione verso le problematiche sociali della Sardegna, nonostante il periodo di difficoltà economica acuita dall’emergenza sanitaria Covid-19».