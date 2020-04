Red 13:07 Cedac: spettacoli sospesi fino al 3 maggio Il Cedac-Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna, in ottemperanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile, annuncia la sospensione di tutte le manifestazioni in cartellone fino a domenica 3 maggio







Il Cedac/Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna, in ottemperanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile, annuncia la sospensione di tutte le manifestazioni in cartellone fino a domenica 3 maggio. Tutti gli spettacoli ed i concerti "sospesi" saranno riprogrammati in collaborazione con gli artisti e le compagnie.Biglietti e (frazioni di) abbonamenti resteranno validi per le nuove date, che saranno comunicate quanto prima alla stampa ed al pubblico. In attesa della riapertura dei teatri, il Cedac prosegue la sua attività "in rete" sui social network, tra link a spettacoli teatrali, suggerimenti di lettura e gli "incontri con gli artisti", pubblicati sul canale YouTube "Cedac Sardegna".Infine, il Cedac garantisce agli spettatori ed agli abbonati che darà informazioni precise e dettagliate sul nuovo calendario non appena si avranno notizie più precise sulla data della possibile riapertura dei teatri in Sardegna.Nella foto: il presidente Cedac Antonio Cabiddu