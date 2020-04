Red 10:14 Sant Jordi 2020: l´algherese Massimiliano Fois in giuria La prima edizione del “Premio Sant Jordi artistico e letterario Catalogna Italia” nasce per diversi fattori che toccano tutti in questi giorni: il confinamento per causa del Covid-19- Per questo, con il Sant Jordi si punta alla sensibilizzazione per la cultura







Tantissimi catalani in Italia sono costantemente connessi in gruppi Whatsapp e, in queste ultime settimane, «oltre a darci coraggio dovuto alle preoccupazioni per il periodo che stiamo vivendo, abbiamo notato il bisogno di esprimere e di trasmettere ciò che il confinamento ci provoca». Di conseguenza, le associazioni Amics de Catalunya Italia, Catalans a Roma, con Ràdio Catalunya Italia e la collaborazione della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia, come sempre attenta nella diffusione della cultura catalana, hanno organizzato un evento di unità. «Abbiamo proposto il tema “Confinamento: nasceranno rose”, per invitare tutti a far volare l’immaginazione ed esprimere tutto quello che le fa sentire».



L’obiettivo è quello di proporre a chiunque desideri due possibilità di partecipazione per includere un numero più grande di partecipanti (bambini ed adulti, italiani e catalani, che vivano in Catalogna ed in Italia), così da festeggiare una grande festa virtuale che giovedì 23 aprile. alle 16, in un programma speciale di Ràdio Catalunya Itàlia, annuncerà il verdetto. La giuria sarà composta da Maria Balcells, Albert Barreda ed Anton Roca per la categoria “Disegni” mentre, per la categoria “Narrazione”, sarà formata da Sílvia Bel, Josep Vicent Boira e dall'algherese Massimiliano Fois. «Tutti i giurati hanno accettato la nostra proposta senza dubitare neanche un attimo e già adesso cogliamo l’occasione per ringraziarli della loro collaborazione». Le informazioni per partecipare si possono sui profili Twitter ed Instagram di Amicsdecatalunya e di Radio.Catalunya.Italia.



