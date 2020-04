Red 15:18 Cagliari: Tocco vuole dare una scossa all´economia Il memorandum per la ripresa economica sotto i riflettori dell’Assemblea civica. «Nuove leve per dare una scossa al tessuto produttivo e all’occupazione», auspica il presidente del Consiglio comunale







«Occorre pensare ad un riavvio delle attività economiche che sorreggono il tessuto produttivo della città – spiega il numero uno dell’aula di Palazzo Bacaredda – con incentivi volti a dare strumenti per la rinascita delle aziende commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio, attraverso un piano della Regione volto a favorire il microcredito sulla base del fatturato». Non basta. Fin dai prossimi giorni, l’Assemblea civica, in sinergia con l’Esecutivo, identificherà una serie di misure utili per il rilancio del mercato. «Inutile nasconderci – spiega Tocco – si aprirà una nuova stagione, anche politica, con la necessaria concertazione tra le forze politiche, utile a dare nuovi impulsi al mare magnum delle imprese. Non ci sono dubbi che sarà opportuno dare nuova liquidità nell’universo delle aziende, ma è indispensabile guardare oltre».



Strumenti da rimodulare anche per le nuove assunzioni: «Con un impatto positivo sull’occupazione – conclude Tocco – bisognerebbe disegnare risorse attraverso finanziamenti a fondo perduto ed esenzione per il reclutamento di nuovi lavoratori, togliendo ulteriori intoppi alle aziende dovuti al documento di regolarità contabile. Poi c’è la scommessa per la nostra città, dalla grande vocazione turistica. Con il possibile rinvio dell’apertura delle scuole a ottobre, si potrebbero concretizzare i primi passi volti all’allungamento della stagione estiva, cercando di mitigare le perdite dell’industria delle vacanze».



