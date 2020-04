Cor 20:16 Turismo, tavolo affollato ad Alghero: ecco tutti i membri Accelerata sull'istituzione del tavolo permanente del Turismo. Di seguito, tutti i membri nominati dal sindaco di Alghero con il nuovo decreto. Nei prossimi giorni, la prima convocazione d'insediamento







Nominati nei giorni scorsi, con specifico decreto sindacale, tutti i componenti, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei numerosi enti ed associazioni ospitati nel tavolo presieduto dal sindaco Mario Conoci (o un suo delegato) e dal vice Andrea Delogu (in qualità di presidente della Fondazione Alghero). Siedono di diritto anche l'assessore con delega al Turismo, Marco Di Gangi (non è scontato che il primo cittadino lasci a lui l'onere della presidenza, considerate le polemiche che lo investono, nonostante si tratti di una sua "creatura"), l'assessore con delega allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, e i presidenti delle Commissioni III e IV Monica Pulina e Peppinetto Musu.



Oltre a loro, ci sono Gavino Sini per la Camera di commercio di Sassari (supplente Italo Senes), Mariano Mariani del Parco di Porto Conte e dell'Area Marina (supplente Irene Salis), Cesare Dell’Erba per la Sogeaal, Giancarlo Piras del Consorzio del Porto di Alghero (Luigi Solinas supplente), Antioco Porcu dell'Arst (Carlo Poledrini), Carlo Scarpa in rappresentanza del Ccn del Centro storico (Valeria Crabuzza supplente), Mauro Ledda per l'Alghero family, Elisa Fonnesu del Consorzio turistico Riviera del corallo (Montalto supplente) e Giorgio Cau del Club di prodotto Domos (Liliana Piras).



E ancora, in rappresentanza dell’Associazione Guide e interpreti Janas Giuseppe Fiore (Lucia Francesca Nieddu supplente), Andrea Delias per l’Associazione Commercianti e residenti Piazza Civica (Celestina Di Francesco). I delegati degli Istituti d'istruzione sono invece Angelo Parodi e Barbara Arru del Roth, Vincenzo Graziano Scanu ed Emilio Albero per l’Iis Piazza Sulis. Per la Diocesi Tonino Baldino, mentre Bruno Billeci in rappresentanza della Soprintendenza Beni culturali di Sassari e Nuoro. Davide Simula dell’Associazione Corallium Rubrum (Roberto Costa supplente), Roberto Chironi per Confindustria Centro-Nord Sardegna, Stefano Visconti di Federalberghi (Domenico Giorico supplente).



Lorenzo Sagrati della Fipe Confcommercio (Enrico Daga supplente), Gavino Sini in rappresentanza di Federazione Servizi–Confcommercio (Andrea Oliva), Fabio Fois del Sindacato Balneari (Bruno Costantino supplente) e Massimo Cadeddu in rappresentanza dell’Area territoriale Alghero–Confcommercio (Lelle Coghene supplente). Di nomina sindacale su proposta diretta dell'assessore al Turismo Di Gangi invece (lettera s): Patricia Boglarka Petretto, Lorenzo Carboni e Giovanna Maria Tanda.



