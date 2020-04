Prende forma il tavolo anti-Covid

14/4/2020 Unità operativa: è già caos in città. «Via la delibera sul nuovo tavolo» E' prevista per la giornata di mercoledì la presentazione della cosiddetta "unità operativa tecnica" voluta dall'amministrazione di Alghero ma la delibera pubblicata crea non pochi malumori in tanti settori. Con sette consiglieri che si scagliano contro il sindaco e gli assessori allo sviluppo economico (Vaccaro) e al turismo (Di Gangi) fino a chiederne le dimissioni: «se non si sentono all’altezza facciano una seria riflessione»