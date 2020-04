Red 10:40 Operatori socio sanitari: «stop al precariato» «Stop al precariato nelle corsie degli ospedali. Si valorizzino le figure in prima linea in questa emergenza», chiede il presidente del Consiglio comunale di Cagliari







Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, che si è occupato della vertenza anche in qualità di vicepresidente della Commissione regionale della Sanità, ricoperta nella passata legislatura, auspica così una svolta sulla stabilizzazione degli operatori socio sanitari e dell’organico paramedico presente nei corridoi dei nosocomi. «E’ necessario uno stop alla precarietà e una maggiore valorizzazione della figura professionale – spiega il responsabile dell’aula di Palazzo Bacaredda – Questa crisi ha palesato una crisi di carenza di personale, declassamento delle strutture ospedaliere e un sistema di non facile amministrazione. E’ quindi fondamentale un percorso volto alla stabilizzazione degli operatori socio sanitari». Inoltre, la finalità è quella di lavorare in equipe con le altre figure che assicurano i servizi nelle strutture assistenziali.



«Questa pandemia ci ha messo di fronte ad una sfida senza precedenti – conclude Tocco, che si è già impegnato per portare sul tavolo dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu le problematiche del comparto in questo momento di emergenza - con l’esigenza di attuare misure tempestive ed efficaci per sopperire ai bisogni dei cittadini. E’ necessario valorizzare il personale a tempo determinato che sta lavorando in questa fase di emergenza negli ospedali isolani, con il rinnovo del contratto e una stabilizzazione. Non solo diventa essenziale accelerare i meccanismi volti al reclutamento degli operatori socio sanitari inseriti nelle graduatorie del 2017, evitando i processi di precarizzazione infinita di queste figure».



