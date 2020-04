Red 18:04 Sassari: controlli e denunce della Polizia locale Tredici esercizi commerciali ed ottantanove persone controllate, due sanzioni per violazione delle norme di contrasto alla diffusione del CoronaVirus e due denunce per tentato furto. Questo il bilancio dell’attività di ieri



SASSARI – Tredici esercizi commerciali ed ottantanove persone controllate, due sanzioni per violazione delle norme di contrasto alla diffusione del CoronaVirus e due denunce per tentato furto. Questo il bilancio dell’attività di ieri (sabato), della Polizia locale di Sassari.



Dopo due giorni in cui si era registrato un aumento delle sanzioni, il capoluogo turritano ritorna dunque ai numeri confortanti delle giornate precedenti, che dimostrano un’attenzione di tutta la popolazione al rispetto delle regole, con grande senso di comunità, seppur con altrettanto sacrificio. Ancora una volt,a tutti gli esercizi commerciali controllati si sono dimostrati in regola e rispettosi della normativa.



Le due violazioni registrate ieri riguardano altrettante due persone di un paese dell’hinterland, che sono arrivate fino a Sassari per fare la spesa. Invece, le due denunce sono per tentato furto: due persone sono state colte sul fatto, mentre cercavano di rubare rame conservato in un immobile.