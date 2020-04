Red 14:22 Nuoro: il sindacato attacca Tidu «Se prima avevamo un sospetto ci siamo tolti tutti i dubbi, forse il commissario della Provincia di Nuoro non ha ben capito che ci troviamo in presenza di una pandemia e le leggi, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, i decreti del presidente della Regione Sardegna si devono rispettare». Non usa mezze misure Luca Locci, a nome del Coordinamento regionale del Sindacato generale di base







«Oggi esistono delle modalità di lavoro e di riunione non in presenza che si chiamano “videoconferenza”. Pare che nel 2020 questo strumento di lavoro, in massima sicurezza sia sconosciuto per l'amministratore della Provincia di Nuoro – sottolinea Locci - Ci siamo trovati costretti a elencare i dpCm, le normative, le direttive e le leggi che si violano. Una riunione sindacale non si può assolutamente considerare “una comprovata esigenza lavorativa”. Un'azione, una convocazione del genere fatta da una persona che rappresenta lo stato, le Istituzioni non è accettabile».



«A questo punto – insiste il membro del Coordinamento regionale del Sgb - chiederemo nei prossimi giorni il piano di prevenzione posto in essere dall'amministratore per la prevenzione e la sicurezza di tutti i dipendenti della Amministrazione Provincia di Nuoro. Chiederemo anche quante mascherine e guanti sono stati consegnati in questi giorni al personale e che modalità di sanificazione degli uffici viene fatta in tutela del personale. Il periodo è particolare, la sottovalutazione della pandemia rischia di invalidare gli sforzi e la fatica fatta da tutta la società fino ad oggi».



Nella foto: l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu